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Минсельхозпрод провел семинар для регионов ЦФО по госсистеме племенных ресурсов ФГИАС ПР
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:22
Семинар о работе Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) прошел 20 июня в здании правительства Подмосковья, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Федеральная государственная информационно-аналитическая системе племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начала работу с 1 января 2025 года в нескольких пилотных регионах. Регистрация и предоставление данных в систему станут обязательными для племенных хозяйств с 1 марта 2026 года.
«На нее есть запрос и у нас, органов власти, а главное – у животноводов и селекционеров. Она делает рынок прозрачным и удобным, повышает доверие к племенным хозяйствам и защищает от недобросовестных участников», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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