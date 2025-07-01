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Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали четыре медали на международных соревнованиях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:26
Представители Московской области в составе сборной России завоевали четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В копилке региональных тяжелоатлетов «серебро» и три «бронзы», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Серебряным призером «Кубка сильнейших спортсменов» стала Евгения Гусева из Люберец. Она выступала в весовой категории 71 кг и заняла второе место с результатом 216 кг в сумме двоеборья.
Бронзовым призером стала Варвара Кузминова из Богородского городского округа в весовой категории 81 кг и результатом в сумме двоеборья 217 кг. Еще две «бронзы» в общую копилку сборной России принесли Виктория Орлова в категории 81+ кг с результатом 216 кг в сумме двоеборья и Максим Могучев в весовой категории 102 кг и результатом 360 кг. Оба атлета также представляют городской округ Люберцы.
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