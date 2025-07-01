01июля 2025
вторник
|
В Подмосковье обновили покрытие на 120 участках региональных дорог
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Июля 2025, 14:28
Ремонтный сезон в Московской области стартовал в середине апреля, и за это время специалисты Мосавтодора обновили покрытие на 120 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», оповещает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожники заменили 388 км дорожного покрытия на 120 участках региональных дорог Подмосковья, при этом разметку уже нанесли на 65 участках, а на других продолжаются работы по устройству обочин. В десяти городских и муниципальных округах полностью завершили укладку нового дорожного полотна на региональных дорог: наибольший объем работ выполнили в Шатуре, Талдомском округе и Серебряных Прудах», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +12 +14 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры