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Свыше 1,5 тыс жителей Краснознаменска посетили матч «Команды Легенд»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:29
Свыше 1 500 жителей и гостей городского округа Краснознаменск стали участниками спортивного праздника, в главном событии которого сошлись сборная местных футболистов и команда звездных российских игроков, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
На поле стадиона «Заря» вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов в воротах. Отметим, что в одной команде с мэтрами футбола сыграл победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Сергей Нефедов.
«Мы уже четвертый год участвуем в этом прекрасном проекте „Выходи во двор“, инициатором которого был губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, за что ему отдельное спасибо от нашей легендарной команды. В гости в Краснознаменск мы приезжаем уже во второй раз. И, как видите, нам очень понравилось. Здесь замечательный стадион, весь город замечательный. Как всегда, обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы у всех болельщиков было отличное настроение и чтобы от этого футбольного праздника остались самые яркие впечатления», — поприветствовал болельщиков Дмитрий Аленичев.
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