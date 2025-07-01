01июля 2025
вторник
|
В Подмосковье стартовал Всероссийский конкурс «Истории Великой Победы»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Июля 2025, 14:30
Стартовал Всероссийский конкурс «Истории Великой Победы», организованный Российским детско-юношеским центром (Росдетцентром) совместно с издательством «Просвещение» при поддержке Минпросвещения России. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Подмосковья.
«Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В нем могут принять участие школьники всех возрастов, студенты организаций СПО до 20 лет, родители и педагоги всех образовательных организаций», - говорится в сообщении.
В первые дни проведения конкурса было зарегистрировано свыше 1000 заявок от участников со всей страны. Участникам предлагается представить свои литературные работы, в которых они могут рассказать о героях войны, их подвигах, а также о фронтовых письмах и других свидетельствах того времени.
Чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе «Истории Великой Победы», нужно до 22 июля 2025 года оставить заявку по ссылке. Также необходимо разместить произведение на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #Росдетцентр #Просвещение #МинпросвещенияРоссии #историиВеликойПобеды.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +12 +14 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры