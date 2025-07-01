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Свыше 800 молодоженов поженились в парках Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:32
В 2025 году выездные площадки Подмосковья стали настоящим центром свадебных торжеств. В условиях стремительного ритма жизни и постоянной суеты многие молодожены стремятся к уединению и романтике, что делает выездные регистрации идеальными местами для проведения церемоний. Об этом оповещает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
«Более 800 пар выбрали живописные парки нашего региона для заключения брака. В этом году в числе самых востребованных парков для свадеб стали Парк Пехорка, Фабричный пруд, Центральный парк культуры и отдыха, Мытищи, Парк им. Талалихина, Парк им. Степанова», — отменила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что у будущих молодоженов есть возможность зарегистрировать брак на выездных площадках региона. Для удобства выбора запущена платформа «Свадьба в Подмосковье», где будущие молодожены могут ознакомиться с разнообразием доступных локаций. На портале представлено более 70 площадок, включая парки, усадьбы, музеи и дворцы культуры. Это позволяет каждому найти идеальное место для своей свадьбы.
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