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Андрей Воробьев принял участие в открытии распределительного центра «Магнит» в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:33
В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр «Магнита». Это крупнейший РЦ компании в России. Здесь применяются роботизированные технологии, которые позволяют упростить работу персонала и повысить ее эффективность. Соответствующее соглашение было подписано на недавно прошедшем Петербургском Международном Экономическом Форуме, передает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Автоматизированный логистический комплекс построен на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск. Первая очередь была введена в марте, а вторая (последняя) – сегодня.
Старт работе распределительного центра дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС», производящей роботов, Давит Манукян, а также сотрудники комплекса.
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