01июля 2025
вторник
|
Подмосковные врачи спасли 20-летнюю девушку после инсульта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Июля 2025, 14:35
Бригадой скорой помощи в Егорьевскую больницу была доставлена молодая мама с подозрением на инсульт. Находясь дома вместе с годовалым сыном, ей неожиданно стало плохо. В тяжелом состоянии девушка поступила с сильной головной болью, асимметрией лица, раздвоением в глазах, нарушением глотания и болью в шейном отделе, докладывает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
После проведенного обследования врачи диагностировали окклюзию (закупорку) правой позвоночной артерии. Для удаления тромба пациентку экстренно транспортировали в операционную.
«Своевременное обращение за медицинской помощью спасло девушку от инвалидации. Хирургическое вмешательство длилось почти 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который неоднократно доказывал свою эффективность и исключительную безопасность. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области», – рассказал заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +12 +14 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры