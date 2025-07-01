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Более 70 тыс. тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:37
Тепличная отрасль в Московской области продолжает развиваться – современные комплексы оснащены системами, которые создают оптимальные условия для выращивания культур: климат-контроль, отопление, автоматизированное орошение и освещение. В регионе площадь зимних теплиц, позволяющих круглогодично собирать урожай, превышает 228 гектаров, уведомляет пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения. Сейчас в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов, который планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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