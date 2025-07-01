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Новый дом построили в ЖК «Мишино-2» в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:38
В ЖК «Мишино-2» городского округа Химки построен новый дом, Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ Ю-ИНВЕСТ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оповещает пресс-служба ведомства.
«Новый дом общей площадью более 2,4 кв. м включает 48 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Обустроены детские и игровые площадки», – рассказали в ведомстве.
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