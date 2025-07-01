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Министр ЖКХ Подмосковья оценил ход работ по строительству очистных сооружений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:39
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев провел рабочий выезд в муниципалитеты региона, информирует пресс-служба ведомства.
Первый объект — очистные сооружения в п. Птицеград Сергиева Посада.
Готовность объекта составляет 48%. Планируемая дата завершения строительства — октябрь 2026 года. На данный момент уже полностью смонтированы прмосиемная камера, цех механической очистки и доочистки, водопроводная насосная станция, аэротенк, водомерная камера. На объекте трудится порядка 200 рабочих и инженеров.
«К модернизации в 2026–2028 гг. мы запланировали более 90 очистных сооружений. Сейчас с отраслевиками берём на личный контроль ключевые объекты, в том числе, проводим выезды на места. В Сергиевом Посаде видим положительную динамику производства работ и высокую мобилизацию подрядчика. Приоритетом, конечно, останется качество всех выполняемых мероприятий на каждом этапе и соответствие проектным решениям», — сказал Кирилл Григорьев.
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