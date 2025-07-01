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Подмосковное УФАС привлекло ООО «Смартьюб» к ответственности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:41
Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Смартьюб». В действиях компании выявлены признаки нарушения Закона о рекламе, оповещает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой юридических услуг с признаками нарушения Закона о рекламе», - сообщается в материале.
По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Смартьюб» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
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