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Прием заявок на профессиональную премию для среднего медперсонала стартовал в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:43
Медицинские сестры и братья, а также фельдшеры, работающие в государственных учреждениях здравоохранения Подмосковья, могут подать заявку на профессиональную премию для медработников «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат», передает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«Четвертый год подряд в Подмосковье проводится профессиональная премия для медицинских специалистов. Ее задача – поддержать медработников, которые на протяжении длительного времени трудятся на благо жителей нашего региона. С 1 июля начали прием документов от среднего медперсонала. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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