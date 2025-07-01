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УФАС по Подмосковью оштрафовало гендиректора ООО «Олимпик» за нарушение закона о рекламе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:45
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Олимпик» на сумму 20 тыс. рублей, докладывает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг по предоставлению займов без его предварительного согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги.
По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решения.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
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