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Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение областной литературной премии имени Роберта Рождественского
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2025, 14:46
Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на соискание ежегодной областной литературной премии имени Роберта Рождественского, информирует пресс-служба регионального министерства.
В соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением Губернатора Московской области от 15.08.2023 №.226-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 20.05.2013 №.118-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области
от 19.06.2003 №.134-ПГ «Об учреждении областной литературной премии имени Роберта Рождественского» и об утверждении Положения об областной литературной премии имени Роберта Рождественского», премия присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью, по следующим номинациям: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».
Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области.
В номинации «Поэтический дебют» принимают участие только авторы, возраст которых составляет от 14 до 35 лет.
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