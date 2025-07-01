01июля 2025
вторник
|
Началось строительство второй очереди ЖК «Живописный» в Ленинском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Июля 2025, 14:48
Жилой комплекс «Живописный» возводят в Ленинском округе. ГК «Гранель» приступила к реализации проекта второй очереди жилого комплекса, оповещает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Сейчас на стройплощадке первого корпуса высотой восемь этажей завершаются подготовительные работы. Строители начали на объекте разработку котлована и заливку фундамента», – отметили в ведомстве.
Будущим жителям доступен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных. Среди большого количества планировочных решений – варианты популярного евроформата с объединенной кухней-гостиной.
В рамках второй очереди проекта построят 16 восьмиэтажных домов и крупные объекты социальной инфраструктуры. Среди них - два детских сада на 450 мест, школа на 1600 учеников и поликлиника со станцией скорой медицинской помощи. На территории комплекса разместятся многоуровневые паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +12 +14 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры