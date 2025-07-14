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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на 14–16 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июля 2025, 14:40
В понедельник, 14 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Виноградовском, Ногинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, информирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Во вторник, 15 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс пожарной опасности. В среду, 16 июля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура воздуха в регионе составит плюс 23-29 градусов, ночью — плюс 17-22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
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