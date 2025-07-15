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Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 16 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:38
Специалисты Минтранса Подмосковья в среду традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг, передает пресс-служба ведомства.
«В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru», - говорится в сообщении.
Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор» — с 09:00 до 10:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572;
Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00 https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995;
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047.
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