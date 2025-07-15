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Жители Подмосковья обратились за экстренной помощью по номеру 112 более 102,5 млн раз
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:42
Система экстренной помощи «112» в Подмосковье за годы своей работы приняла более 102,5 миллионов вызовов от жителей региона, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Созданная по распоряжению губернатора Московской области, система постоянно совершенствуется, внедряя новые технологии для повышения оперативности реагирования и оказания помощи жителям и гостям региона», — отмечают в ведомстве.
Систему внедрили с 1 июня 2015 года. За десять лет она усовершенствовалась: внедрено более 30 различных функций, которые расширили возможности службы. Например, операторы могут анализировать содержание звонков от пользователей с помощью системы речевой аналитики. Чат-бот и видео-чат помогают обеспечить альтернативные способы связи с операторами, что удобно людям с ограниченными возможностями здоровья.
Функция геопозицирования в приложении Системы 112 помогает операторам понять, откуда поступает вызов и где находится житель, которому требуется экстренная помощь. Помимо этого, работает SMS-информирование о статусах реагирования экстренных оперативных служб.
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