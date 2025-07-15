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Ремонт дороги рядом с Бородинским полем начался в Можайском округе Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:43
Специалисты приступили к ремонту первого участка региональной дороги «Бородино — Бабынино» в Можайском округе Подмосковья, всего отремонтируют четыре участка общей протяженностью 14 километров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», докладывает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На дороге "Бородино — Бабынино" специалисты "Мосавтодора" приступили к фрезерованию 2,3 км старого асфальтобетонного покрытия между деревнями Логиново и Бородино. Неподалеку от участка ремонта расположено большое количество сел и деревень, домов отдыха и пляжей на берегу реки Москвы, а также Бородинское поле — одна из основных достопримечательностей Можайска и важная историческая локация, связанная с событиями Отечественной войны 1812 года, на поле находятся памятники и музеи, посвященные Бородинскому сражению», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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