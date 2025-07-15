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Движение по новому мосту через Канал им. Москвы в Дмитрове планируют открыть в конце 2026 г.
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:45
Продолжается реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове, в рамках проекта построят новый мостовой переход и демонтируют старый. Открыть движение по новому мосту планируется в конце 2026 года, а полностью завершить работы по реконструкции планируется в 4 квартале 2029 года, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области.
«Сейчас строители завершили устройство свайного фундамента под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км. Мы расширим дорогу до четырех полос движения, построим новый мост через канал им. Москвы и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области Марат Сибатулин.
По его словам, новый путепровод избавит от дорожных заторов на проблемном участке и позволит
водителям экономить до 40 минут в пути. После реализации проекта изменится качество жизни более чем 80 тысяч жителей Дмитрова.
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