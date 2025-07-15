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Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:46
Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такое исследование прошли около 1,5 миллионов человек с начала 2025 года, докладывает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более, что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 миллиона жителей Московской области, что
на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Для того, чтобы пройти исследование на ВИЧ-инфекцию, необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, Центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.
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