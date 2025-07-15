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Более 500 единиц медтехники для диагностики и лечения онкологии получили больницы Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:48
Медицинские организации Московской области в этом году уже получили 524 единицы нового оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, в том числе аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, оборудование для гистологии, операционный микроскоп и другое, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для
выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 млн рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы.
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