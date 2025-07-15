15июля 2025
вторник
|
Подмосковное УФАС предписало оштрафовать физлицо за незаконную рекламу медуслуг в мессенджере
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Июля 2025, 16:49
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2 тысячи рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении в чате поселка в мессенджере рекламы, направленной на привлечение внимания к медицинским услугам, не содержащей пометки "реклама" и указания на рекламодателя», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1, части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение. Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
ночью +19 +21 утром +20 +22
Котировки
Партнеры