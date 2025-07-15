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Более 240 новых емкостей для сбора текстиля установили в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:50
Подмосковные предприниматели установили на территории региона еще 246 специальных емкостей для текстиля и один фандомат по сбору ПЭТ и алюминия с помощью новой онлайн-услуги, оповещает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на семь рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — отметил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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