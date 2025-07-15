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Студенческие сельхозотряды Подмосковья отправились на Камчатку и Сахалин
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2025, 16:52
Более 100 участников студенческих сельскохозяйственных отрядов Московской области отправились во второй трудовой семестр на предприятия Дальнего Востока. Студенты будут обрабатывать рыбу на ведущих производственных площадках Камчатки и Сахалина, докладывает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Ребята не просто осваивают сложную, но важную для страны профессию — они вносят реальный вклад в развитие важных регионов России, становясь частью масштабных производственных проектов. Этот опыт учит преодолевать трудности, ценить командный дух и понимать, что созидательный труд лежит в основе настоящих перемен», — отметил руководитель Студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Подмосковные студенты примут участие в сезонной деятельности на Всероссийском студенческом путинном объекте «Край Света» (Камчатка), межрегиональных объектах «Кехта» (Камчатка), «Оха» (Сахалин) и межрегиональной студенческой путине «Апукинское» (Камчатка). Перед выездом все участники прошли специальную профессиональную подготовку.
Для студентов это важный этап личностного и профессионального роста. Участники будут работать в суровом климате, освоят одну из ключевых отраслей российской экономики, познакомятся с природой Дальнего Востока.
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