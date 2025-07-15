15июля 2025
вторник
|
Более 50 нарушений зафиксировали в лесах Подмосковья за неделю
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Июля 2025, 16:55
Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и МЧС с 7 по 13 июля провела свыше 1,3 тысячи рейдов для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда, выявлено 55 нарушений, уведомляет пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятия проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.
«За неделю было проведено 1 335 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 37 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 29 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Больше всего патрулирований проведено на территории лесничеств: Дмитровского — 140, Клинского — 139, Шатурского — 134, Истринского — 125 и Виноградовского — 84.
В Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. Размер штрафов для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
ночью +19 +21 утром +20 +22
Котировки
Партнеры