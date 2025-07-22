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Монтаж боковых и центральной секций пролета пешеходного перехода завершили в Лобне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:14
Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления продолжается в Лобне. В настоящее время завершен монтаж боковых и центральной секций пролетного строения со стороны ул. Кольцевой и ул. Полевой, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершить работы по строительству перехода мы планируем в третьем квартале 2025 года. Он соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Новый переход поможет обеспечить бесперебойное движение поездов на МЦД-1», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Параллельно на ул. Кольцевой и ул. Полевой ведется установка монолитных лестничных маршей в башнях-сходах. До конца июля башни будут остеклены. Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан.
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