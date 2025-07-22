22июля 2025
вторник
|
Почти 180 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Июля 2025, 13:17
Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где желающие старше 18 лет могут сдать кровь и ее компоненты, докладывает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции. С начала этого года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +20 +22 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры