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Детский сад при средней школе № 6 в Мытищах капитально отремонтируют
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:19
На Новомытищинском проспекте в Мытищах проведут капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 6.На данный момент определен подрядчик капитального ремонта. Им стал – ООО «РСПК». Об этом информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«В здании детского сада 1966 года постройки общей площадью более 1,8 тыс. кв. м строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству», - говорится в сообщении.
Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.
Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
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