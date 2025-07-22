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Подмосковные врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:21
В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил восьмилетний мальчик с жалобами на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования врачи диагностировали нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком. Об этом докладывается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы выполнили бронхоскопию, в ходе которой обнаружили пластиковый предмет в бронхах правого легкого и выраженное воспаление. С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», – сказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко.
Операция длилась 30 минут и прошла успешно. На данный момент с мальчиком все хорошо, его выписали.
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