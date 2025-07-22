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Минздрав: Почти половина рожениц в Подмосковье выбирает партнерские роды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:23
В перинатальных центрах и роддомах Московской области женщинам доступы все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также партнерские и с доулой, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Роды – особенное событие в жизни женщины. И все больше рожениц предпочитают в этот момент ощущать рядом присутствие близкого человека. Если еще год назад около 25% женщин выбирали партнерские роды, то сегодня этот показатель составляет 45%. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
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