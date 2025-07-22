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Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Линк Солюшнс» за нарушение закона о рекламе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:24
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Линк Солюшнс» на сумму 150 тыс. рублей, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление обратилось физическое лицо с информацией о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой антивирусного программного обеспечения без его предварительного согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
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