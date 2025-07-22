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Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по сумме закупок у МСП-поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:25
По итогам I полугодия 2025 года Московская область стала одним из лидеров среди регионов по объему закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В первой половине года объем закупок госзаказчиков из Подмосковья у МСП составил более 200 млрд рублей. Это превышает прошлогодние показатели за аналогичный период прошлого года. Поставщиками стали 7 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что на 2% больше, чем годом ранее», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках является одной из задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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