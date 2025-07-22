22июля 2025
вторник
|
Свыше 70 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Июля 2025, 13:26
С начала 2025 года 76 человек затруднились самостоятельно найти дорогу домой и им потребовалась помощь специалистов, чтобы выбраться из леса. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным, передает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В системе "Единой службы спасения 112" в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и передается участковым лесничим. Они вместе с поисково-спасательными отрядами "Лиза Алерт", МЧС России и "Мособлпожспас" выдвигаются на помощь», — сообщается в материале.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +20 +22 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры