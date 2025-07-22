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Свыше 417 млн рублей получил бюджет Подмосковья от крупных акционерных обществ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:27
В бюджет Подмосковья от акционерных обществ «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Корпорация развития Московской области» (КРМО) и «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», в которых Московская область имеет 100% пакет акций, по результатам их деятельности за 2024 год перечислены дивиденды в размере 417 млн рублей. Об этом уведомляет пресс-служба Министерства имущественных отношений.
«Акционерные общества перечисляют в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности. Поступления ежегодные, регулируется это федеральным законом 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". По итогам прошедшего финансового года областной бюджет пополнился на 417 млн рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
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