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В детских садах Подмосковья откроются математические группы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:30
С 1 сентября в дошкольных образовательных организациях Московской области стартует реализация математического направления в рамках проекта «Предшкола». Об этом докладывает пресс-служба Министерства образования Московской области.
«Нововведение рассчитано на детей 5–7 лет. Отбор воспитанников в математические группы будет проводиться по итогам входной диагностики в сентябре–октябре. В основе образовательной программы — пособие Людмилы Петерсон "РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька", включающее два этапа: для старшей группы (5–6 лет) и подготовительной (6–7 лет). В течение учебного года запланированы три этапа оценки знаний: начальная диагностика осенью, промежуточная — в декабре и финальная — в апреле», — сообщается в материале.
Математическое направление реализуется как через вариативную часть основной образовательной программы, так и в формате дополнительного образования. Программу обеспечат методическими рекомендациями. Будет проводиться регулярный мониторинг результатов.
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