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Ветеринары Подмосковья проверили качество молочной продукции от местного производителя
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:32
Подмосковный производитель молочной продукции успешно прошел проверку Госветслужбы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты провели плановую ветеринарно-санитарную экспертизу на «Талдомском молочном заводе», информирует пресс-служба регионального ведомства.
«Подобные мероприятия позволяют определить соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям. В ходе обследования сотрудники проверили соблюдение технологии производства, качество мойки и дезинфекции оборудования, проведение санитарных дней, а также санитарное состояние производственных помещений. По итогам, нарушений зафиксировано не было, все этапы производства соответствуют установленным нормам», – отметили в ведомстве.
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