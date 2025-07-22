22июля 2025
вторник
|
Фестиваль «Земля спорта» пройдет в Подмосковье 27 июля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Июля 2025, 13:33
В Сергиево-Посадском городском округе 27 июля состоится московский областной фестиваль «Земля спорта», оповещает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«В программу фестиваля войдут три раздела: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. В состязаниях примут участие команды жителей Московской области в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет, дети от 7 до 14 лет (командные эстафеты). В состав каждой команды войдут по семь человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты будут определяться по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах», - говорится в сообщении.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 июля по электронной почте: gto@dsmo.ru.
В разделе «ГТО» участникам предстоит пробежать 60-метровую дистанцию, выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыгнуть в длину с места, отжаться от пола и сделать подъемы туловища на мышцы пресса.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +20 +22 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры