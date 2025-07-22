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Жители Подмосковья могут пройти онлайн-опрос об объектах наружной рекламы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:34
С 21 июля по 21 августа Комитет по конкурентной политике Московской области на портале «Добродел» проводит онлайн-опрос потребителей «Об объектах наружной рекламы в Московской области», передает пресс-служба ведомства.
«В ходе опроса можно оставить мнение: об отношении к наружной рекламе, ее влиянии на облик города, и даже оценить содержание и достоверность информации на объектах наружной рекламы», - говорится в сообщении.
Все ответы важны для дальнейшей работы по совершенствованию деятельности по размещению объектов наружной рекламы и повышению ее качества.
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