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Более 1 тыс. новых рабочих мест в сфере розничной торговли создали в Подмосковье за полгода
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2025, 13:36
В Московской области продолжает развиваться сфера розничной торговли, обеспечивая доступность товаров и услуг, а также занятость населения. Появляются новые объекты – продовольственные магазины, современные торговые центры с оборудованными парковками и дополнительными услугами для потребителей, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За 6 месяцев в регионе было введено в эксплуатацию около 122 тыс. кв. м новых торговых площадей, что позволило создать более 1,1 тыс. дополнительных рабочих мест в сфере розничной торговли. Магазины и супермаркеты предлагают широкий ассортимент продуктов, в том числе от подмосковных производителей – молочную, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты, яйца, бакалейные товары, кулинарию, хозяйственно бытовые принадлежности и другое», – пишется в сообщении.
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