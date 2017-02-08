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Мотоциклиста чуть не лишили прав
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Февраля 2017, 02:33
Некоторые служители правопорядка злоупотребляют полномочиями. В одном из районов МО гаишник намеревался оставить без прав пассажира мотоцикла. Инцидент имел место несколько месяцев назад.
Владелец авто Александр ехал на транспортонм средстве на пассажирском месте. Вел мотоцикл знакомый, не справившийся с управлением. Транспорт упал и Александр повредил ногу. После больничного мотоциклисту пришла повестка в суд. У Александра забирали права на 1,5 года и штрафовали на 30 000 рублей.
Гаишник решил, что хозяин должен отвечать за последствия, и неважно на каком месте он был. Однако, чтобы оставить человека без водительских прав, должны быть основания. Выяснилось, что представитель ДПС сделал поддельный протокол, где отмечалось, что Александр отказался от прохождения теста на алкоголь.
Если гаишники просят вас подписать документ об отказе от прохождения теста, пишите, что согласны. Пишите так, чтобы частицу «не» невозможно было вставить, посоветовал автомобильный юрист Марат Бикбов.
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