В Мытищах загорелось нежилое здание

Как говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области, пожарные смогли потушить открытое горение в нежилом здании в подмосковных Мытищах на площади 800 квадратных метров.

Ночью 27 февраля на пульт диспетчера ЦППС Мытищинского ПСГ от очевидца поступило сообщение о возгорании в нежилом здании. По прибытию 1-ого пожарного подразделения ПСЧ-17 в 01:28 была проведена разведка, в ходе которой было выяснено, что происходит открытое горение частной бани по всей площади 800 квадратных метров

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.