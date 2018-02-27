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В Мытищах загорелось нежилое здание
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Происшествия — 27 Февраля 2018, 11:56
Как говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области, пожарные смогли потушить открытое горение в нежилом здании в подмосковных Мытищах на площади 800 квадратных метров.
Ночью 27 февраля на пульт диспетчера ЦППС Мытищинского ПСГ от очевидца поступило сообщение о возгорании в нежилом здании. По прибытию 1-ого пожарного подразделения ПСЧ-17 в 01:28 была проведена разведка, в ходе которой было выяснено, что происходит открытое горение частной бани по всей площади 800 квадратных метров
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