За прошедшие сутки произошло более двадцати пожаров

Как говорится в ГУ МЧС РФ по Московской области более 20 возгораний в Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали специалисты, к их ликвидации привлекали более 220 человек.

В сообщение сообщается о том, что было 25 пожаров, спасено было трое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары было привлечено 221 человек, 63 единицы техники.

10 раз реагировали спасатели на дорожно-транспортные происшествия, при этом было спасено 15 человек. В сфере ЖКХ и на водных объектах аварий не зарегистрировано.

На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 22 человека, 22 единицы техники.