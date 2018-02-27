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За прошедшие сутки произошло более двадцати пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Февраля 2018, 12:18
Как говорится в ГУ МЧС РФ по Московской области более 20 возгораний в Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали специалисты, к их ликвидации привлекали более 220 человек.
В сообщение сообщается о том, что было 25 пожаров, спасено было трое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары было привлечено 221 человек, 63 единицы техники.
10 раз реагировали спасатели на дорожно-транспортные происшествия, при этом было спасено 15 человек. В сфере ЖКХ и на водных объектах аварий не зарегистрировано.
На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 22 человека, 22 единицы техники.
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