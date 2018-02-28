На улице Кирова в Подольске автобус столкнулся с двумя автомобилями

Как информирует «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП, 28 февраля утром в подмосковном Подольске на улице Кирова две иномарки столкнулись с автобусом ПАЗ.





По словам очевидца, проезжая по улице Кирова в Подольске и напротив Ледового дворца «Витязь» у автобусной остановки «Сквер Подольских курсантов» примерно в 9:05 увидел ДТП с участием трех машин. Столкновение произошло с автомобилями Renault Logan, автобус ПАЗ и Volkswagen Polo. Авария не сильная.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор длиной 500 метров образовался на данном промежутке автодороги.