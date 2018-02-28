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На улице Кирова в Подольске автобус столкнулся с двумя автомобилями
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Происшествия — 28 Февраля 2018, 12:22
Как информирует «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП, 28 февраля утром в подмосковном Подольске на улице Кирова две иномарки столкнулись с автобусом ПАЗ.
По словам очевидца, проезжая по улице Кирова в Подольске и напротив Ледового дворца «Витязь» у автобусной остановки «Сквер Подольских курсантов» примерно в 9:05 увидел ДТП с участием трех машин. Столкновение произошло с автомобилями Renault Logan, автобус ПАЗ и Volkswagen Polo. Авария не сильная.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор длиной 500 метров образовался на данном промежутке автодороги.
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