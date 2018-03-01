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Пожар в жилом доме в Раменском ликвидировали спасатели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Марта 2018, 12:01
По информации на сайте ГУ МЧС РФ по региону, пожар, произошедший из-за хлопка газа в подмосковном Раменском, был полностью ликвидирован, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.
В оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:32 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5. По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение квартиры на втором этаже.
Было привлечено 17 единиц техники, 56 человек, в том числе от МЧС: 4единицы техники, 15 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения Подмосковья, в результате пожара пострадали 10 человек, погибли двое.
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