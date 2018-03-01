Пожар в жилом доме в Раменском ликвидировали спасатели

По информации на сайте ГУ МЧС РФ по региону, пожар, произошедший из-за хлопка газа в подмосковном Раменском, был полностью ликвидирован, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.





В оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:32 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5. По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение квартиры на втором этаже.





Было привлечено 17 единиц техники, 56 человек, в том числе от МЧС: 4единицы техники, 15 человек.





Как сообщает министерство здравоохранения Подмосковья, в результате пожара пострадали 10 человек, погибли двое.