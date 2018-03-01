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В здании на площади 900 кв м в Одинцове произошел пожар
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Происшествия — 1 Марта 2018, 12:08
По данным представленным на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, пожарным в подмосковном Одинцове удалось ликвидировать возгорание в строении на площади 900 квадратных метров, в тушении принимали участие свыше 60 человек.
Сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городское поселение Одинцово, Петровское шоссе, 52, поступило 28 февраля в 15:45.
В сообщении говорится, - «На место убыла оперативная группа Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона. В 16:49 – локализация на площади 900 квадратных метров. В 18:14 – ликвидация открытого горения. В 01:05 – ликвидация пожара».
В ликвидации пожара участвовало: 17 единиц техники, 61 человек. Из них от МЧС: 15 человек и 4 единицы техники.
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