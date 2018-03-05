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На мосту в Подольске произошло тройное ДТП
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Происшествия — 5 Марта 2018, 11:52
Как сообщает «РИАМО в Подольске» участник происшествия, на мосту в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска в понедельник утром произошло тройное ДТП.
Участник ДТП рассказал, что на мосту в Кутузово в сторону Подольска на подъёме развернуло автомобиль Skoda Octavia. Около 7:00 я на автомобиле ВАЗ-2115 двигался по правой полосе, а по левой ехала Chevrolet, за ней Audi. Для того чтобы создать аварийную ситуацию, я сбросил скорость и шёл примерно 60 км в час, чтобы пропустить Chevrolet, так как на его полосе было препятствие. Chevrolet притормозил, за ним Audi, чтобы избежать столкновения, ушла вправо. Из-за чего мне пришлось въехать в сугроб.
По его словам, следом ехал Volkswagen Polo, его водитель начал тормозить, однако машину развернуло и боком она въехала в заднюю часть Audi, зацепила Chevrolet и врезалась в бок ВАЗ-2115.
Сотрудники ГИБДД приехали в течение 20 минут,как сообщает участник происшествия, виновником аварии признали Volkswagen Polo.
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