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Украли автомобиль стоимостью свыше 1,6 млн рублей у жителя Рузского округа
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Марта 2018, 11:02
Как и информирует РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.у жителя Рузского городского округа Подмосковья похитили автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,6 миллиона рублей , возбуждено уголовное дело.
По словам собеседника агентства, - «05 марта в 07:07 в дежурную часть ОП обратился мужчина 1986 года рождения с сообщением о том, что в период времени с 22:30 4 марта до 07:00 5 марта от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска. Сумма ущерба – 1,64 миллиона рублей».
Как он сообщает по данному факту следственный отдел ОМВД РФ по Рузскому городскому округу возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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