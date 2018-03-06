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Украли автомобиль стоимостью свыше 1,6 млн рублей у жителя Рузского округа

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Происшествия — 6 Марта 2018, 11:02

Как и информирует РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.у жителя Рузского городского округа Подмосковья похитили автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,6 миллиона рублей , возбуждено уголовное дело.

По словам собеседника агентства, - «05 марта в 07:07 в дежурную часть ОП обратился мужчина 1986 года рождения с сообщением о том, что в период времени с 22:30 4 марта до 07:00 5 марта от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска. Сумма ущерба – 1,64 миллиона рублей».

Как он сообщает по данному факту следственный отдел ОМВД РФ по Рузскому городскому округу возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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