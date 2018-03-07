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За минувшие сутки в Подмосковье произошло более 15 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Марта 2018, 11:25
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области, специалисты зафиксировали на территории Подмосковья более 15 возгораний за прошедшие сутки, для их тушения привлекли почти 160 человек.
В сообщении говорится, - «Пожаров – 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники».
5 раз спасатели реагировали на дорожно-транспортные происшествия , при этом были спасены 9 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В среду сжигание порубочных остатков запланировано в 245 местах на территории 7 муниципалитетов.
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